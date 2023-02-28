Россия сосредоточила основные усилия на пяти направлениях: в Генштабе сообщили, где горячее всего

Россия продолжает сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Враг и дальше нарушает нормы международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 28 февраля.

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В течение суток противник нанес ракетный и два авиационных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Барановка Черниговской области; Рожковичи, Бачевск, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфин Сумской области; Гатище, Ветеринарное, Стрилечья, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Тихое, Устиновка и Анискино Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области. Успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр и Белая Гора Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Майорск и Зализное.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области. Обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Осуществляет артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, недалеко от линии столкновения.

В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, через ограничение подачи теплоснабжения и горячей воды в дома. После массовых увольнений отмечается нехватка специалистов на атомной электростанции, из-за чего захватчики вынуждены брать на работу людей без образования и опыта.

В последнее время российские оккупанты стали активнее заниматься мародерством на временно захваченной территории Херсонской области, в частности, в городе Олешки. Особым объектом внимания захватчиков стали транспортные средства.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили район сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Напомним, в Бахмуте украинские пограничники ликвидировали 11 российских окупантов и ранили еще 14.

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