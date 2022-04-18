Россия сосредоточила в Черном море много крылатых ракет — Минобороны

Россия сосредоточила в Черном море много крылатых ракет — Минобороны

За минувшие сутки российская авиация увеличила количество вылетов более чем в 1,5 раза.

В Черном море находятся пять вражеских носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", всего это не менее — 36 ракет.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в понедельник, 18 апреля.

"В минувшие сутки количество вылетов самолетов оперативно-тактической авиации России увеличилось более чем в полтора раза, а в акватории Черного моря находятся пять российских носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их потенциальный суммарный залп — не менее 36 ракет ", — сказал Александр Мотузяник.

Как ранее сообщалось, в небе над Одесской областью Воздушные силы ВСУ сбили вражеский беспилотник, осуществлявший воздушную разведку.

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