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Россия сосредоточила в районе Часового Яра большое количество окупантов: в ВСУ поразили цифрой

Россия сосредоточила в районе Часового Яра большое количество окупантов: в ВСУ поразили цифрой

Российская армия / Фото: Associated Press

На разных направлениях фронта россияне сконцентрируют разное количество человек.

Россия сосредоточила в направлении Часового Яра Донецкой области в районе 20-25 тысяч кафиров.

Об этом сообщил спикер ОК "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в воскресенье, 5 мая.

Он привел данные украинской военной разведки, что российское командование пытается подводить новые военные подразделения, а также доукомплектовывать. Примечательно, что в разных направлениях они сконцентрируют разное количество лиц.

"Например, на одном из направлений он оттащил свои подразделения на другое направление. То есть противник на разных направлениях сосредотачивает разное количество своего личного состава", — добавил Волошин.

Напомним, в ВСУ объяснили, почему для российских войск критически важен Часов Яр.

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