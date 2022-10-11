"Россия сосредоточилась на ударах по мирным городам": в ВСУ объяснили ракетные атаки оккупантов

Ракетные удары российских оккупантов по гражданской инфраструктуре являются проявлением бессильной ярости из-за поражений на фронте, в частности, на восточном направлении.

Об этом заявил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый на Youtube-канале ТСН.

"Противник сейчас сосредоточил свое внимание и мощь как раз на ударах по мирным городам Украины. Ракетные удары по большим городам, а также там, где он может достать — по городам типа Никополя, Купянска. В Запорожской области по некоторым поселковым общинам он достает реактивными системами огня и артиллерией", — заявил Череватый.

Как отметил представитель ВСУ, на поле боя противник такими успехами не может похвастаться :

"Он пытается построить оборону на направлении Кременная-Сватово. Мы пытаемся сделать все, чтобы это у него не очень удачно получалось. Также он продолжает осуществлять штурмовые действия на Авдеевском и Бахмутском направлениях. В частности, за эти сутки он проводил штурмовые действия на направлении Бахмут, Майорское, Соледар, Первомайское, но был отброшен нашими силами обороны".

Череватый напомнил, что в начале лета оккупанты пытались вести по всему фронту наступательные действия, но "сейчас все свелось к Авдеевке и Бахмуту".

"Понятно, что вымещают свою бессильную ярость на наших мирных гражданах", — отметил он.

Массированный обстрел Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только к обеду оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.

По состоянию на 17:00 произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и Киеве, возникло более 30 пожаров. В результате вражеских атак погибли 11 человек, травмированы – 89.

Массированные ракетные удары по Украине россияне планировали еще со 2-3 октября, основной целью РФ было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

11 октября оккупанты снова атаковали Украину ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Почти на всей территории Украины утром во вторник была объявлена воздушная тревога.

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