Россия сосредоточится на битве за Северодонецк, поскольку не может захватить всю Донецкую область — ISW

Россия сосредоточится на битве за Северодонецк, поскольку не может захватить всю Донецкую область — ISW

Российские войска, осознавая свою неспособность захватить всю территорию Донецкой области, вероятно отказались от попыток крупномасштабного окружения подразделений ВСУ от Донецка до Изюма и сконцентрируют силы на битве за Северодонецк.

Таким образом, армия РФ планирует выйти хотя бы на админграницы Луганской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Российское военное командование, скорее всего, будет уделять приоритетное внимание битве за Северодонецк в будущем, при этом некоторые усилия будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи в восточной части Донецкой области", — говорится в сообщении.

Американские аналитики считают, что российские оккупанты сосредотачивают усилия на захвате Северодонецка с севера и юга. Однако неудачные попытки врага форсировать реку Северский Донец в Кременной могут сместить операции РФ по окружению дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное, вместо того, чтобы проводить более широкое окружение по нескольким направлениям, прогнозируют эксперты.

Стоит отметить, что ранее глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщал, что в настоящее время оккупанты захватили уже около 90% территории области и бои продолжаются.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 82-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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