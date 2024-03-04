Россия сосредоточивает большую группировку на одном из направлений фронта — какова есть угроза

Это уже не в первый раз, когда враг накапливает более 100 тысяч сил на Лимано-Купянском направлении.

Россия сосредотачивает группировку более 100 тысяч на Лимано-Купянском направлении.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"По состоянию на вчера (3 марта — ред.) была разбита мощная группировка штурмующих сил. Только свыше 10 единиц бронированной техники. Как и на Авдеевском участке фронта, так и на Лимано-Купянском — удалось "успокоить" именно поэтому, что враг не думал, что у нас будут возможности отбить их колонну бронетехники. На Купянском направлении есть единицы таких атак, но и там удается сдерживать врага", — сообщил он.

Эксперт подчеркнул, что главная задача для Сил обороны – не дать ему накопить ударную группировку.

"Чтобы враг подошел близко к нашим оборонным позициям и в этот момент нанести удары. Действительно, группировка большая. Она будет представлять угрозу по всей протяженности Лимано-Купянскому направлению. Это уже не первый раз, когда враг накапливает более 100 тысяч сил на самое этом участке фронта", — добавил Кузан.

Напомним, в ВСУ прокомментировали, почему оккупанты уменьшили свою активность возле Купянска.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber