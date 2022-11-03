Россия совершает геноцид: в полиции рассказали о количестве убитых гражданских на освобожденных территориях

На освобожденных от российских оккупантов территориях Украины по состоянию на 3 ноября нашли тела 868 гражданских жителей, из которых 24 — это дети. Люди погибли из-за российских военных.

Об этом на брифинге сказал начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексей Сергеев.

"С начала деоккупационных мероприятий полицией в Донецкой, Харьковской и Херсонских областях обнаружены тела 868 гражданских лиц, из них 24 дети. Только за минувшие сутки в указанных регионах обнаружены тела 14 человек, что является очередным подтверждением того, что Россия осуществляет фактически геноцид украинского народа", – сказал Сергеев.

Полиция провела стабилизационные мероприятия в 375 оккупированных населенных пунктах: 43 в Донецкой области, 244 в Харьковской области и 88 в Херсонской области. Возобновлена работа 14 подразделений полиции.

Геноцид в Украине

После освобождения украинских территорий правоохранители и военные находят массовые захоронения украинцев. Братские могилы были обнаружены в Буче, Изюме, Лимане и других населенных пунктах.

Некоторые страны войну России против Украины признали геноцидом украинцев. В частности, Сенат Чехии уже признал преступления РФ в Украине геноцидом украинского народа. Канада официально признала преступления России против Украины геноцидом украинского народа. Латвия и Эстония приняли такие же решения.

Российский пропагандист Красовский открыто призвал убивать украинцев и детей, если они Россию называют оккупантом. Он считает, что детей нужно топить и сжигать в домах.

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