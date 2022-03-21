Россия совершает в Украине военные преступления, ЕС рассмотрит возможность введения нефтяного эмбарго — Боррель

Происходящее в Мариуполе Боррель назвал "огромным военным преступлением".
Евросоюз готов обсудить санкции против РФ в нефтяной сфере.
Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник перед началом встреч министров иностранных дел и обороны ЕС, сообщает "Европейская правда".
"Мы обсудим, какие еще санкции мы можем обдумать, больше санкций. В частности, связанных с энергетикой", — заявил Боррель.
Он подтвердил, что министры обсудят возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России.
Глава дипломатии ЕС убежден, что Россия совершает в Украине военные преступления.
"Происходящее в Мариуполе – это огромное военное преступление, что-то ужасное, мы должны это категорически осудить, город полностью разрушен, люди умирают", — сказал он.
По словам Борреля, министр обороны Алексей Резников по видеосвязи расскажет об актуальной ситуации в Украине, и министры ЕС обсудят дальнейшие способы поддержки.
Среди прочего Боррель сказал о возможном утверждении следующего транша из Европейского фонда обеспечения мира.
Напомним, что Европейская комиссия намерена удвоить военную помощь ЕС Украине и предложила выделить на эти цели еще 500 миллионов евро. ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении российских олигархов и российской экономики.
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