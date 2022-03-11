Россия совершает все возможные ошибки, как из хрестоматии за последние 100 лет – майор ЦАХАЛа

Россия совершает все возможные ошибки, как из хрестоматии за последние 100 лет – майор ЦАХАЛа

Вместе с тем, он очень положительно отзывается об украинских военных, с которыми сотрудничал в 2014 году.

Так неудачно вести компанию, как ее ведет Россия, это нужно было постараться, ведь их армия совершает все возможные ошибки.

Об этом заявил майор резерва армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верснер в эфире ТСН.

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«У меня такое впечатление, что они взяли военную хрестоматию за последние сто лет, вычитали все ошибки, которые делать полководцы разных стран, и решили все применить на действия. Нет никакого тактического или стратегического планирования. Делают все, что делать нельзя вообще. Непонятны целые операции, непонятны временные рамки, непонятно кто за что отвечает», — отметил военный.

Дополнительными ошибками он назвал растяжение колонн военных и колонн снабжения, тем самым подставляют под удар мелкие группы. Отдельно заметил о техническом обеспечении армии. Он также удивляется тому, что подразделения милиции получают от генералов приказы идти на штурм целых городов.

«До недавнего времени российская армия считалась второй в мире, то сейчас никто не будет, без учета ядерного оружия, считать ее второй. Это смешно», – говорит он.

Майор, который готовил украинских военных в 2014 году, говорит, что российская армия сейчас выглядит как украинская в то время. Но вместе с тем он добавил, что все понимали, что украинцы с тех пор значительно продвинулись вперед, но никто не ожидал, что укрепились аж настолько. Так быстро овладеют и смогут удачно применять то вооружение, которое было поставлено в страну. «Удивили всех», – отметил майор.