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Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину: где раздались взрывы
В ночь на 6 июня российская армия совершила массированную комбинированную атаку по территории Украины с использованием ударных дронов, крылатых и баллистических ракет.
Россия в ночь на 6 июня совершила массированную комбинированную атаку на Украину.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Военные заявили, что атака осуществлялась с помощью ударных БПЛА, а также крылатых «Калибр"/Х101 и баллистических ракет.
Сообщается, что взрывы прогремели в Киеве, Чернигове, Луцке, Тернополе, Житомире, а также в ряде других регионов.
Также взрывы фиксировались в других регионах Украины во время массированной атаки БПЛА.
Ранее сообщалось, что в России в ночь на 6 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и двигаются в направлении пусковых рубежей.
Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 6 июня возникли перебои со светом во время атаки враждебных БПЛА.