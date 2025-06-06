ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2445
Время на прочтение
1 мин

Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину: где раздались взрывы

В ночь на 6 июня российская армия совершила массированную комбинированную атаку по территории Украины с использованием ударных дронов, крылатых и баллистических ракет.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Бомбардировщик Ту-95МС

Бомбардировщик Ту-95МС / © Getty Images

Россия в ночь на 6 июня совершила массированную комбинированную атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные заявили, что атака осуществлялась с помощью ударных БПЛА, а также крылатых «Калибр"/Х101 и баллистических ракет.

Сообщается, что взрывы прогремели в Киеве, Чернигове, Луцке, Тернополе, Житомире, а также в ряде других регионов.

Также взрывы фиксировались в других регионах Украины во время массированной атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 6 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и двигаются в направлении пусковых рубежей.

Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 6 июня возникли перебои со светом во время атаки враждебных БПЛА.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie