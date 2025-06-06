Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину: где раздались взрывы

Бомбардировщик Ту-95МС / © Getty Images

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Россия в ночь на 6 июня совершила массированную комбинированную атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные заявили, что атака осуществлялась с помощью ударных БПЛА, а также крылатых «Калибр"/Х101 и баллистических ракет.

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Сообщается, что взрывы прогремели в Киеве, Чернигове, Луцке, Тернополе, Житомире, а также в ряде других регионов.

Также взрывы фиксировались в других регионах Украины во время массированной атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 6 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и двигаются в направлении пусковых рубежей.

Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 6 июня возникли перебои со светом во время атаки враждебных БПЛА.

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