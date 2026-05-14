Россия создает аналог украинских Сил беспилотных систем: "Мадьяр" предупредил о новой угрозе

Командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди

Россия активно наращивает беспилотный компонент своей армии и фактически копирует модель украинских Сил беспилотных систем. К концу 2026 года численность личного состава, вовлеченного в работу с дронами, может возрасти до 168 тысяч военных.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди.

Россия быстро наращивает «армию дронов»

По словам Мадяра, по состоянию на 1 апреля 2026 года в российской армии насчитывалось около 100 тысяч военных, выполняющих беспилотные задачи. Уже в начале мая эта цифра выросла до 114 тысяч.

«На новый год 2025/26 у них было 86 тысяч. То есть, они на 28 тысяч приросли за 4 месяца», — сказал Бровди.

Он считает, что к концу года РФ вполне способна добиться показателя у 168 тысяч операторов и специалистов беспилотных систем.

«Копируют украинскую франшизу»

Мадяр отметил, что россияне пытаются перенимать украинский опыт и создают собственную группировку Сил беспилотных систем.

«Они фактически копируют существующую франшизу группировки сил беспилотных систем Украины. Собственный опыт у них в определенных моментах есть, но в большинстве своем они стараются что-то у нас украсть», — объяснил командующий СБС.

По его словам, российское командование поднимает уровень управления дроновыми подразделениями до уровня заместителя начальника Генштаба, что позволит централизовать финансирование, производство и поставку беспилотников.

«Молния»: дешевый дрон стал массовым оружием

В качестве примера масштабирования производства дронов в РФ Мадяр привел беспилотник «Молния».

Раньше этот дрон переносил около 5 кг взрывчатки, имел дальность 20-25 км, легко обнаруживался и сбивался, стоил 3-4 тыс. долларов.

После вмешательства российских властей цену снизили примерно до 1,5 тысяч долларов, а вес боевой части увеличили до 10 кг.

Также государство сделало заказ на 1,1 миллиона таких дронов.

«Среднестатистическая бригада на полосе за день ловит на себя до 60 „Молний“, — заявил Бровди.

РФ массово использует «Шахеды» и мобильный РЭБ

Командующий СБС также обратил внимание на масштабы использования дронов-камикадзе типа «Шахед».

По его словам, Россия запускает по 300-400 таких беспилотников в сутки, что свидетельствует о значительных производственных и логистических возможностях.

Еще одной проблемой Мадяр назвал мобильные системы радиоэлектронной борьбы, которые российская пехота активно применяет во время штурмов.

«Они по 10 штук на позиции выкладывают, идут в атаку — и ни один типичный дрон не может зайти на ту пехоту, потому что они фактически „под куполом“ уходят», — пояснил он.

По словам Бровди, такие технологии невозможно обеспечить «гаражным производством» — это результат централизованного государственного заказа и масштабного финансирования.

