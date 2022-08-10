Россия создает иллюзию массированного наступления на Донбассе: военный эксперт объяснил, зачем РФ это делает

Тем временем оккупанты начали имитацию массированной наступательной операции на востоке Украины, чтобы заставить передислоцировать украинские войска с юга на Донбасс.

О ситуации на восточном фронте рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью HB.

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Здесь идет очень большая игра в масштабах всей группировки войск, кто кого перетянет, переиграет. Пока мы переиграем, мы имеем все шансы заставить Российскую Федерацию или сесть на юге в глухую оборону, или начать наступательную операцию на Херсонском или Криворожском направлении. Я так понимаю, это наш замысел", — сказал эксперт.

По словам Жданова, находящаяся на востоке российская армия испытывает проблемы с количеством личного состава. В частности, на Бахмутском направлении.

"Всеми силами противник пытается создать иллюзию массированного наступления. При отсутствии достаточного количества резервов, при том, что, кстати, в последние двое суток мы уже наблюдаем на Бахмутском направлении такую нехватку личного состава, что они на штурмовые действия наших позиций посылают диверсионные группы. То есть уже не батальонно-тактические группы штурмуют наши позиции, переходят в атаку, а диверсионные группы, которые мы обнаруживаем и уничтожаем, понесут потери, но они упрямо идут в наступление на наши позиции, чтобы создать иллюзию массированного наступления, чтобы мы срочно начали перебрасывать свои резервы на восточное направление, артиллерию на восточное направление, авиацию на восточное направление. А затем они выберут, где будет слабее, и там ударят сами", — отметил эксперт.

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Он также отметил, что в подразделениях армии РФ обострились межнациональные конфликты, которые играют на руку украинским силам.

"Здесь следует отметить, что в рядах российской армии обострились межнациональные конфликты. Примеров все больше. У россиян, которые считают себя этническими русскими, хоть такими они могут и не быть, есть одна особенность. Они ставят себя выше не только по национальному или этническому признаку., они пытаются продвигать идею, что они высшая раса, старший брат для всех других народов, и все остальные народы должны им подчиняться, а это уже нацизм.

Нам это играет на пользу, потому что это деморализует личный состав и разваливает дисциплину в армии . Сегодня они конфликтуют между собой, завтра откажутся вести боевые действия в одном окопе, послезавтра перестреляют либо друг друга, либо сдерживающих их в этих окопах командиров и уйдут оттуда. Это очень хорошо, особенно сейчас, когда командованию Российской Федерации приходится создавать сводные батальоннотактические группы, из остатков нескольких батальоннотактических групп они возводят в одну для того, чтобы восстановить боеспособность. А там оказываются люди разных национальностей, из разных подразделений, не знающих друг друга. И здесь начинаются конфликты: кто где займет оборону, кто первым пойдет в наступление, кто вообще не пойдет в наступление и т.д. Критическим это станет тогда, когда будет носить массовый характер", — подчеркнул Жданов.

Напомним, в среду, 10 августа, Россия обстреляла центр Бахмута, в результате обстрела погибли семь человек, еще шестеро получили травмы.

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