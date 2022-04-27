"Россия создает истерию в Приднестровье, как делала это в ОРДЛО", — Арестович

"Россия создает истерию в Приднестровье, как делала это в ОРДЛО", — Арестович

В Приднестровье создается истерия, примерно такая же, как создавалась в ЛНР/ДНР перед началом конфликта — мол, коварная Украина хочет перейти в наступление и всех победить.

В России на уровне командующего Центрального округа и одного из депутатов Госдумы заявили, что их следующая цель – Молдова. Им (россиянам – Ред.) нужно, как минимум, решить задачу переброски части сил, чтобы не перебрасывали на другие направления – ту же Херсонскую область, оттянуть на защиту Одессы со стороны непризнанного Приднестровья.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 27 апреля.

"Значит, нужно создать угрозу. Она создается слоями, начиная от заявлений первых лиц и заканчивая случайными отговорками, приведением приднестровских сил в состояние высшей боевой готовности. Если не хотят приводиться – их нужно напугать", — отметил он.

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По словам политика, для того, чтобы напугать – надо, чтобы кто-то "бахнул", устроил какие-то взрывы. Дальше все происходит, как по картинке.

"Заявление лиц есть, Приднестровье пугают, смс рассылают, якобы предупреждают об обстреле. Какие-то люди стреляют, разрушают вышки. Создается истерия, примерно такая же, как создавалась в "ЛНР/ДНР" перед началом конфликта — мол, коварная Украина хочет перейти в наступление и всех победить. Готовьтесь, братья, все на защиту священной приднестровской земли", — резюмировал он.

Ранее экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев рассказал, зачем РФ провоцирует Приднестровье.

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