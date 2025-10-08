Дрон-перекрыватель / © соцмережі

Реклама

Российский научно-производственный центр «НПЦ БАСиРТК» представил собственный дрон-перехватчик, выполненный по типичной для таких аппаратов схеме: четыре двигателя и вертикальный взлет. Разработчик опубликовал видео, демонстрирующее горизонтальный полет и зависание дрона, однако технические характеристики устройства не раскрывает.

Об этом пишет Милитарный.

Также об этом сообщает официальная страница разработчика в Telegram. Россияне планируют использовать этот дрон в составе распределенной системы с другими робототехническими комплексами для мониторинга морской обстановки и инфраструктуры.

Реклама

Концептуальное сходство с украинским Sting

Стоит отметить, что российская разработка концептуально сродни украинскому перехватчику Sting. Существует высокая вероятность, что россияне могли заимствовать отдельные конструктивные решения из эффективных украинских образцов.

Сам украинский Sting имеет классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, в центре которого расположены боевая часть и камера.

Ключевые особенности украинского Sting:

Управление. Устройство управляется с земли с помощью очков VR, обеспечивающих оператору точное визуальное наблюдение.

Искусственный интеллект (ИИ). Разработка оснащена системой наведения на цель с использованием ИИ, которая помогает оператору эффективно поражать враждебные цели.

Эффективность. Sting недавно успешно продемонстрировал свои возможности в Дании. Во время демонстрационной операции украинские операторы успешно уничтожили несколько беспилотников в воздухе, в частности, поразили датский дрон Banshee, который имитировал воздушную угрозу.

Новий російський дрон-перехоплювач, який схожий на український. / © соцмережі

Напомним, впервые с начала полномасштабного вторжения неизвестные беспилотники атаковали Сибирь, преодолев более 2000 километров. Пока российские власти заявляют о «нейтрализации» угрозы, в России рассматривают версии от работы ДРГ до появления у Украины нового дальнобойного оружия.

Реклама

А 8 октября в российском Новосибирске вспыхнул масштабный пожар на складе «Завода припоев», производящий электронику и микросхемы для оборонной промышленности РФ. Очевидцы сняли на видео огромный столб дыма, а площадь возгорания, по данным МЧС, достигла 2000 кв. м, в здании обрушилась крыша.