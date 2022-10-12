Россия создала карты с оккупированными территориями Украины, которые она попыталась аннексировать (фото)

Вымышленные Россией карты с территориями Украины будут печатать малым тиражом.
В Москве поступили в продажу новые карты России с внесенными временно оккупированными территориями Украины, которые страна-агрессор пыталась аннексировать.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Как пояснили в Центре картографии, эти карты выпускаются на основании данных Росрегистра.
Также известно, что вымышленные Россией карты с территориями Украины будут печатать поштучно и малым тиражом.
Что известно о попытке аннексии украинских территорий
Российские оккупанты провели в сентябре фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины о "присоединении" этих территорий к РФ. Не стали неожиданностью результаты этих псевдоголосований: Россия "нарисовала", что большинство жителей этих регионов высказались "за".
Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал "документы" о "присоединении" территорий четырех областей Украины в состав РФ, предприняв попытку аннексии.
Уже 6 октября в России "включили" так называемые "ДНР" и "ЛНР", Запорожскую и Херсонскую области в перечень субъектов Федерации в конституции страны-агрессора. Следует отметить, что все эти "документы" не имеют никакой юридической силы и цивилизованный мир не признает ни псевдореферендумов, ни попытки аннексии украинских территорий.
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