Россия создала карты с оккупированными территориями Украины, которые она попыталась аннексировать (фото)

Вымышленные Россией карты с территориями Украины будут печатать малым тиражом.

В Москве поступили в продажу новые карты России с внесенными временно оккупированными территориями Украины, которые страна-агрессор пыталась аннексировать.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Как пояснили в Центре картографии, эти карты выпускаются на основании данных Росрегистра.

Также известно, что вымышленные Россией карты с территориями Украины будут печатать поштучно и малым тиражом.

Фото: российские средства массовой пропаганды

Что известно о попытке аннексии украинских территорий

Российские оккупанты провели в сентябре фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины о "присоединении" этих территорий к РФ. Не стали неожиданностью результаты этих псевдоголосований: Россия "нарисовала", что большинство жителей этих регионов высказались "за".

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал "документы" о "присоединении" территорий четырех областей Украины в состав РФ, предприняв попытку аннексии.

Уже 6 октября в России "включили" так называемые "ДНР" и "ЛНР", Запорожскую и Херсонскую области в перечень субъектов Федерации в конституции страны-агрессора. Следует отметить, что все эти "документы" не имеют никакой юридической силы и цивилизованный мир не признает ни псевдореферендумов, ни попытки аннексии украинских территорий.

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