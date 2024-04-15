Россия создала новую группировку войск – где она действует и что о ней известно

Оккупационные войска России создали новую группировку "Север", которая уже выполняет боевые задания на Белгородском направлении. Впервые о "Севере" упомянули в сводке Минобороны РФ 14 апреля.

"Информационное сопротивление" сообщило, что группировку "Север" создали на базе бывшей группировки прикрытия границы (УО "Брянск", УО "Курск" и УО "Белгород"). Им руководит генерал-полковник А. Лапин.

"Зона ответственности нового УО "Север" – в пределах территории Брянской, Курской, Белгородской обл. РФ. Вероятно, его основой станут формирования ЛВО, которые на данном этапе находятся преимущественно, либо в стадии формирования, либо перегруппировки", — пишет "Информационное сопротивление".

На данный момент, в состав "Север" передано:

11-й армейский корпус (АК), без 7-го отдельного мотострелкового полка;

138-я отдельная мотострелковая бригада (омсбр) из состава 6-й общевойсковой армии.

Вероятно, в состав УО "Север" также войдут определенные формирования из состава 44-го АК (сейчас формируется в Карелии), скорее всего и 25-я омсбр (ППД – г. Луга, Ленинградская обл. РФ)

Ориентировочно, УВ "Север" будет начислять:

до 46-48 тысяч личного состава;

350-360 танков;

до 860 боевых бронированных машин;

940-950 артиллерийских систем, начиная с калибра 100-мм и включая 120-мм минометы;

реактивных систем залпового огня 110–120 единиц;

до 4-6 пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса

"Частично это уже стянуто, или в ближайшее время планируется стянуть на эти тактические направления (Брянский, Курский и Белгородский)", — добавили в "Информационном сопротивлении".

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