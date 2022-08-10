Россия создала новый армейский корпус для войны в Украине — британская разведка

К вербовке допускаются мужчины в возрасте до 50 лет, имеющие только среднее образование.

Россия создала новый армейский корпус для войны в Украине, но из-за "ограниченного уровня народного энтузиазма" вряд ли сможет набрать в него необходимое количество людей.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Российское командование по-прежнему сталкивается с конкурирующими оперативными приоритетами – усилением наступления на Донбассе и укреплением обороны против ожидаемых украинских контратак на юге", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что для поддержки "спецоперации" в Украине Россия создала новое крупное формирование сухопутных войск — базирующийся в Мулино 3-й армейский корпус (3 АК) в Нижегородской области восточнее Москвы.

Россия, вероятно, планирует обеспечить большую часть 3-го корпуса недавно сформированными "добровольческими" батальонами, формируемыми по всей стране. Российские региональные политики подтвердили, что потенциальным новобранцам нового корпуса предлагают выгодные денежные бонусы после того, как они отправятся в Украину.

"Корпус российской армии обычно состоит из 15-20 тысяч военнослужащих, но России будет трудно довести численность 3 АК до этого уровня, учитывая очень низкий уровень энтузиазма населения по поводу добровольного участия в боевых действиях в Украине", — сообщает разведка.

В британской разведке заявили, что эффект 3 АК вряд ли будет решающим для войны в Украине.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 160 оккупантов и уничтожили девять вражеских самолетов.

Читайте также: