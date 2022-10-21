"Россия сознательно разжигает продовольственный кризис": Зеленский о попытках РФ сорвать экспорт украинского зерна

Оккупанты делают все, чтобы затормозить эксперт украинского зерна. В очереди находятся более 150 судов, которым необходимо выполнить обязательства по контрактам.

Россияне пытаются затормозить экспорт украинского зерна. В настоящее время 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить обязательства по контрактам.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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“Россия сознательно разжигает продовольственный кризис. Она стала такой же острой, какой была в первой половине этого года. В настоящее время более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить обязательства по поставке нашей агропродукции. Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что Россия задерживает прохождение судов. Каждый день пребывания кораблей с продовольствием означает рост социального и политического напряжения, потребляющего нашу агропродукцию”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что за время работы украинской зерновой инициативы из-за российского торможения мы не до экспортировали около трех миллионов тонн продовольствия. В то же время, это годовой объем потребления для 10 миллионов человек.

Напомним, что ВСУ уничтожили "Ураган" рашистов на Херсонщине.

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