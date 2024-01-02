Россия может снова начать наступление на Черниговщину: Чаус рассказал об угрозе

Сделают это оккупанты или нет, зависит и от того, насколько украинцы будут наращивать фортификации.

Россия способна в течение недели-трех сформировать достаточный контингент для повторного наступления на территорию Черниговщины.

Об этом заявил начальник Черниговской ОВД Вячеслав Чаус на пресс-конференции.

По словам Чауса, российские войска действительно способны мобилизовываться за короткое время, но стоит вопрос, будут ли они это делать.

"Или они это сделают, или нет, зависит и от того, насколько мы будем работать с точки зрения наращивания фортификаций. Они все видят, летают, где могут, где-то кто-то ездит, мы же этого не исключаем. Они понимают ситуацию. Фортификация 2023 года относительно фортификации 2022 года — это совсем другой уровень. Сейчас мы и дальше будем усиливать этот аспект. Чем больше мы это будем делать, тем меньше вероятность повторного захода врага на территорию Черниговской области", — говорит он.

По словам начальника Черниговской ОВ, на 2023 год для строительства военных, инженерных и фортификационных сооружений было предусмотрено 363 миллиона гривен из резервного фонда госбюджета. Использовали более 217 миллионов гривен (59,9%).

Напомним, россияне пытаются прорвать границу на Черниговщине и Сумщине. До 10 вражеских ВРГ в месяц заходит на север Украины.

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