Россия спровоцировала распространение НАТО на 1200 км своей территории с почти миллионным войском

Россия спровоцировала распространение НАТО на 1200 км своей территории с почти миллионным войском

Это чисто русская история: придумать себе врага, объявить мифу о войне и получить реальную проблему.

Путин, чтобы не допустить расширения НАТО, идет войной на одну страну, а в результате получает присоединение к Альянсу сразу двух стран. И выглядит как страшный сон для фанатов империи – прямая граница с Альянсом в 1200 километров, говорится в ТСН.

Теперь НАТО приближается к России на максимально неприличное расстояние. Полет ракеты на вотчину Путина продлится максимум минут 5, а не 15 — как в мифе от Путина о ракетах из Харькова. Но в этом случае Кремль забывает все свои «красные линии».

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Такая безропотная реакция может быть связана с публично объявленными гарантиями безопасности для этих стран в случае вступления в Альянс. Это уже сделали США и Великобритания и присоединяются другие страны из гигантского оборонительного блока. То есть, они уже заранее берут под охрану Швецию и Финляндию на случай неадекватных действий неадекватного соседа, о чем все время напоминают тамошние неалекватные СМИ.

Десятилетиями эти страны не занимали ни одну из сторон. Чего стоит только Швеция, которая во время Второй мировой твердо заявляла о своем нейтралитете.

Полномасштабное вторжение Путина в Украину подтолкнуло финнов и шведов быстро пересмотреть свою позицию, и теперь они прямо заявляют, что идут в Альянс. Нейтральность наряду с рашистами перестала быть хоть какой-то ценностью. «Они (русские – ред.) подтолкнули к этому сами. Пусть посмотрят в зеркало», – заявил президент Финляндии.

И этот союз взаимный. Известно, что на вооружении в Швеции 50 тысяч солдат и офицеров, а при нападении Финляндия может собрать до 900 тысяч военных. Вкладом Финляндии в НАТО станут истребители F-35, а вот ценность Швеции – остров Готланд в Балтийском море. Расстояние от этой точки до центра управления балтийского флота России в Калининграде составляет 300 км.

В Кремле паника и переполох: НАТО идет на восток

Первым следствием вступления стран станет ослабление российского влияния на Балтийское море и особенно речь идет о Финском заливе, ведь Россия буквально оказывается в окружении стран Альянса.

Предварительно решение о приеме стран в Альянс должно быть принято на летнем саммите НАТО в Мадриде. Интересно, что по словам временно поверенной США в Украине Кристины Квин – таким сценарием может воспользоваться и Украина. То есть вступление без получения плана действий по членству.

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