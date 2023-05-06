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Россия "спрятала" ракетоносители в пунктах базирования — Гуменюк

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1613
Время на прочтение
1 мин
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Россия "спрятала" ракетоносители в пунктах базирования — Гуменюк

Россия "спрятала" ракетоносители в пунктах базирования. / Фото: Associated Press

РФ завела ракетоносители из Черного моря в пункты базирования.

На утро субботы, 6 мая, в Черном море находятся шесть военных кораблей России, однако среди них нет ракетоносителей.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо".

"По состоянию на данный момент в Черном море – шесть кораблей. Ни одного ракетоносителя нет: они заведены в пункты базирования", — отметила она.

Напомним, террорист Гиркин устроил истерику из-за атаки беспилотника по Кремлю и призвал "уничтожить Украину".

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Дата публикации
Просмотры
1613
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