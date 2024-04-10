Россия спрятала ключевые боевые корабли своего флота в Новороссийске – ВМС

Россия сосредоточила ключевые боевые корабли Черноморского флота в Новороссийске. В Крыму оккупанты держат корабли на ремонте, или те, которым не хватило места в Новороссийске.

Об этом рассказал спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук на брифинге в Медиацентре "Украина" — Укринформ.

"Фактически они сосредоточили все веские серьезные боевые единицы в Новороссийске. Пользуясь тем, что Украина придерживается международных требований в смысле соблюдения именно международных протоколов и международного морского права, они сейчас находятся фактически в своих территориальных водах. В Крыму остаются активы, которые либо на ремонте, а это 15 единиц как минимум, или которые негде ставить в том же Новороссийске", — рассказал он.

Плетенчук также отметил, что эксплуатация других портов типа Сочи, Туапсе затруднена тем, что не хватает инфраструктуры соответствующей защиты для этих кораблей, поэтому они их скапливают в Новороссийске.

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"Использование базы в Абхазии так же не имеет того результата, о котором они рассказывают в своих СМИ, потому что там маленькая база, и там базируется только береговая охрана ФСБ. Ведь боевые корабли большего размера не могут там маневрировать. Поэтому можно сказать, что сохраняется статус-кво. Единственное, что мы видим по новой тактике нового руководства Черноморского флота так называемой РФ – это увеличение применения авиационной компоненты в смысле патрулирования", — пояснил спикер ВМС.

Напомним, армия РФ второй раз за пол года использовала подлодку для запуска ракет по Украине.

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