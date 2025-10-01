Россия срывает обмены пленными: в ГУР сообщили, что скрывают оккупанты

Андрей Юсов

Все задержки в процессе обмена пленными происходят исключительно по вине государства-агрессорки России.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает «Эспрессо».

«Украина готова максимально быстро и эффективно проводить обмены — возвращать как военных, так и гражданских, в том числе вне официальных процедур. Наше государство делает для этого все возможное», — подчеркнул Юсов.

Напомним, Украина прилагает максимум усилий, чтобы вернуть каждого пленника домой. Но еще многих нужно вернуть. Есть люди, сидящие в плену с 2014-2016 годов. «И они до сих пор там, а должны быть здесь», — заявил ранее один из гражданских мужчин, вернувшийся из плена летом 2025 года. Тогда, 24 августа, Украина и Россия совершили очередной обмен пленными.

Тем временем журналист «УНИАН» Дмитрий Хилюк, тоже вернувшийся домой из плена летом, заявил, что россияне обвиняют лишь в том, что ты — украинец.