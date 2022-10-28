Россия стала острой угрозой: Соединенные Штаты опубликовали новую оборонную стратегию

Война в Украине показала всему миру, что Кремль представляет угрозу для западных ценностей, заявили в Пентагоне.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время презентации новой оборонной стратегии США заявил, что Россия является острой угрозой для Соединенных Штатов и их союзников.

Об этом говорится в видеообращении.

Он перечислил риски, которые представляет Россия: ядерные угрозы, угрозы крылатых ракет большой дальности, кибернетические и информационные операции, контркосмические угрозы, химическое и биологическое оружие, подводная война и широкие кампании в серой зоне, направленные, в частности, против демократий.

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"Нелепая война Путина против Украины — сильнейшая угроза мировому порядку со времен Второй мировой — сделала это очевидным еще и всему миру", — сказал он.

Чиновник сообщил, что правительство РФ презирает независимость своих соседей, стремится применить силу, чтобы навязать изменения границ и восстановить имперскую сферу влияния.

"В отличие от Китая, Россия не может системно бросить вызов Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе. Но российская агрессия действительно представляет непосредственную и резкую угрозу нашим интересам и ценностям", — добавил глава Пентагона.

Он особо подчеркнул вызовы сдерживания КНР, поскольку страна не только желает переработать миропорядок, но и наращивает для этого свои силы.

В документе также объясняется, как США будут сотрудничать с союзниками по НАТО и партнерами по усилению надежного сдерживания агрессии РФ.

В тексте документа резюмировали, что Соединенные Штаты обладают отличными качествами, которые дают большие преимущества, в том числе и в сфере национальной безопасности.

Чтобы противостоять этим угрозам, США создадут кольцо низкоорбитальных спутников — это ускорит обнаружение гиперзвуковых запусков, а также даст возможность резервирования — если под ударом окажется один американский спутник, все остальные все еще будут работать.

Ранее стало известно, что Министерство обороны США предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн, направленный на усиление усилий украинских военных по вытеснению российских захватчиков с территории страны.

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