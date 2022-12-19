Россия сталкивается с острой нехваткой артиллерийских боеприпасов – британский эксперт

Генералы и министры президента Владимира Путина, вероятно, очень боятся сказать ему, что Россия сталкивается с острой нехваткой артиллерийских боеприпасов.

Это означает, что их способность проводить успешные наземные операции быстро уменьшается, заявил глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Энтони Радакин.

"Почему так происходит — не секрет. Путин планировал 30-дневную войну, но российские пушки стреляют уже почти 300 дней. Шкаф пуст. Морально, концептуально и физически силы Путина иссякают", — сказал Радакин.

Он добавил, что Украине уже удалось отвоевать более половины захваченных после 24 февраля территорий.

Напомним, глава Североатлантического альянса считает, что Россия настроена продолжать войну долго. В то же время в Вашингтоне утверждают, что Кремль не отказался от намерений захватить всю Украину. Путин не рассматривает всерьез окончание этой войны путем дипломатических переговоров.

Зеленский за 18 декабря: готовимся ко всем возможным сценариям

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