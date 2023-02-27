"Россия станет отсталой страной": Подоляк прокомментировал слова Путина об угрозе распада РФ

Михаил Подоляк прокомментировал заявление Путина о том, что если Россия развалится, то россияне "как народ" могут исчезнуть.

Кремлевский диктатор Владимир Путин на днях признал угрозу распада России. Он заявил, что "российский народ может не сохраниться – будут московить и уральцы".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова Путина и подчеркнул, что определенный ряд этнических территорий действительно уйдет в свободное плавание без России. А Россия будет маленькой (с точки зрения влияния на глобальную политику – ред.) отсталой страной.

Об этом Подоляк сказал в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини".

"Во-первых, ему нужно было читать украинских авторов, а не Ленина. Тогда бы он понимал, что нет никаких россиян, а есть московиты. Мне кажется, что логика Путина будет внесена в учебники по психиатрии. Человек начал в 2014 году войну, взял плацдарм, сделал криминальные анклавы, насыщал их русскими людьми, постоянно провоцировал Украину и всем при этом говорил о каком-то народе Донбасса и др. После того он (Путин – ред.), не совсем понимая, что делает, полномасштабно заходит в Украину и начинает здесь убивать людей", — подчеркнул он.

Михаил Подоляк также отметил, что Путин, терпя поражения на поле боя, начал говорить о странных вещах, как вот "защита России" и очередные угрозы применить ядерное оружие.

"Проигрывая конвенционную войну, он говорит о двух вещах. Во-первых, "мы защищаем Россию, чтобы мы существовали, потому что если мы проигрываем, то мы существовать не будем". Но здесь нужно задать вопрос: нужны ли вы миру в таком виде, как вы существуете? Во-вторых, "мы проигрываем, потому что воевать мы не умеем, воюем количеством. Но, между тем, у нас есть ядерное оружие". Логика у Путина следующая: человек нападает, убивает, а после того, как ему предварительно надавали по роже, он начинает говорить о том, что Россию оскорбляют и он может распасться. А она обязательно распадется. Если Россия проиграет, тогда теряет смысл ключевой концепции, которую Путин постоянно продавал: "Бойтесь Россию, которая является великой страной." Величия России не будет, поэтому к Путину приходят его подданные и говорят о том, что они все отдали а где же величие?", — резюмировал Михаил Подоляк.

Падение режима Путина и крушение России: сценарии

Представители пяти регионов России (Урала, Кенигсберга (Калининградская область), Ингрии (Ленинградская область), Сибири и Кубани объявили о начале подготовки к референдумам за свою независимость. Представители оппозиции отдельных регионов заявили о намерении воевать на стороне Украины и просить помощи у НАТО и ЕС по отсоединению от РФ.

После победы Украины в России начнется неконтролируемая политическая трансформация. Некоторые субъекты федерации получат супершанс стать самостоятельными и смогут это сделать. Так видит советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в будущем России.

Британский публицист и эксперт в России Эдвард Лукас говорит, что в России уже видны начала гражданской войны, особенно это заметно благодаря развитию частных армий.

Бывший советник офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив считает, что " Российская империя начала умирать ", он отметил, что от этой войны есть угроза именно для России.

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