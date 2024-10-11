Россия становится зависимой от Северной Кореи — эстонская военная разведка

Удары по арсеналам на территории РФ еще больше усугубят нехватку боеприпасов для российской оккупационной армии.

Российская Федерация все больше зависит от помощи Северной Кореи в продолжении боевых действий в Украине.

Об этом заявил на пресс-конференции глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает ERR.

Он напомнил, что в результате высокоточного удара ВСУ 3 октября погибли шесть северокорейских офицеров, которые сопровождали поставки боеприпасов и находились на российских позициях в зоне боевых действий.

"Их цель состоит в том, чтобы фиксировать дефекты и следить за использованием боеприпасов", — отметил полковник Кивисельг, добавив, что это свидетельствует о зависимости РФ от поставок из Северной Кореи.

В то же время глава эстонской военной разведки отметил, что Украина продолжает атаки ударными беспилотниками вглубь российской территории по складам с боеприпасами, упомянув об ударе по центральному ракетно-артиллерийскому складу возле города Карачев в Брянской области РФ. По данным открытых источников, там хранились боеприпасы из Северной Кореи.

Это уже четвертый склад с артиллерийскими боеприпасами, уничтоженный во время атак беспилотниками.

Кивисельг предположил, что атаки по военным сскладам РФ продолжатся, что еще больше усугубит нехватку боеприпасов для российской оккупационной армии.

Напомним, на Харьковском направлении фиксируется увеличение использования оккупантами снарядов производства Северной Кореи.

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