Россия ставит десятки стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода - Зеленский

Россия ставит десятки стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода - Зеленский

Президент Украины призвал сенаторов США официально признать Россию государством-террористом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу в Киеве переговоры с делегацией сенаторов США во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом.

Об этом президент заявил в вечернем обращении 14 мая.

"Считаю, что этот визит еще раз демонстрирует прочность двухпартийной поддержки нашего государства, мощь связи между украинским и американским народами. Обсудили различные направления поддержки нашего государства, в том числе оборонное и финансовое. А также и усиление санкций против России. Поблагодарил за историческое решение о возобновлении программы ленд -лиза", — отметил он.

Зеленский призвал сенаторов США официально признать Россию государством-террористом.

Президент подчеркнул, что один из вопросов, которым занимается фактически ежедневно – это продовольственная безопасность.

"Все больше государств мира осознают, что Россия, заблокировав для нас Черное море и продолжая эту войну, ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода. Это еще один стимул для нашей антивоенной коалиции действовать более решительно вместе", — добавил он.

По убеждению президента, сейчас поддержка для Украины – и, прежде всего, оружием – означает работу на недопущение глобального голода. "Чем быстрее мы освободим нашу землю и гарантируем Украине безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка", – резюмировал Зеленский.

В Украину прибыла делегация Сената США