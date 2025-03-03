Россия ставит перед собой планы проведения наступательных действий в ряде областей Украины – ГУР

Россия продолжает наращивать свои наступательные усилия, в частности, на территориях Херсонской и Запорожской областей. Кремль ставит перед собой задачу контроля этих регионов, несмотря на противодействие Украины.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

"Они четко для себя определили наиболее критические и наиболее актуальные направления ведения боевых действий. В первую очередь это Покровское направление, Торецк и Времен Яр для завершения всех спланированных операций. Кроме того — это Купянск. Мы знаем планы, которые ставит перед собой Российская Федерация, в том числе — и возможность проведения штурмовых и наступающих".

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий подтвердил, что угроза наступательных действий со стороны России остается высокой. По словам Скибицкого, Кремль не раз заявлял, что Херсонская и Запорожская области стали частью России, что закреплено в ее конституции. Российские представители утверждают, что будут прилагать все усилия для содержания этих территорий под своим контролем.

"Угроза остается. Кремль ставит перед собой задачу удержать эти регионы", — отметил Скибицкий.

Также он подчеркнул, что ситуация в Днепропетровской области может обостриться. В случае успеха России в планах по границам этой области возрастает риск штурмовых и разведывательных операций. Это может снизить эффективность применения артиллерии и реактивных систем залпового огня противника для нанесения ударов по украинской инфраструктуре.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России не нужны земли, ей важно присутствие "русского мира" на всех территориях, где был Советский Союз.

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