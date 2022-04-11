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Россия стирает украинские города с лица Земли: Зеленский рассказал об уничтожении инфраструктуры

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Россия стирает украинские города с лица Земли: Зеленский рассказал об уничтожении инфраструктуры

Associated Press

Уничтожение украинских городов – это сознательная тактика россиян.

Россия целенаправленно уничтожает города, больницы и инфраструктуру Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления перед парламентом Южной Кореи,

"Ракетными и авиационными ударами по нашему государству Россия уничтожила уже сотни инфраструктурных объектов, которые обеспечивали нормальную экономическую и социальную жизнь в Украине. Российские ракеты и авиация разрушают нефтебазы, склады с продуктами, аэропорты, вокзалы, производственные предприятия, университеты. Одних только образовательных объектов на сегодняшний день уничтожено уже 938, больниц — почти 300. Это — сознательная тактика российских войск, а не что-то там случайное. Российские военные пытались стереть с лица земли наши города. Черные руины вместо многоэтажек. Грудь камней и бетонных обломков вместо того, чтобы была обычная мирная жизнь. Количество погибших мы до сих пор не можем установить", — сказал президент.

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