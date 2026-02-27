Россия "стирает" украинский город с лица земли: жуткие кадры "охоты" на гражданских (видео)

Российские удары по Константиновке / © 28 ОМБр

Российские войска применяют тактику выжженной земли, атакуя жилые кварталы Константиновки в Донецкой области фосфорными боеприпасами и мощными авиабомбами. Целенаправленное уничтожение города и «охоту» на мирных жителей сняли на видео.

Об этом сообщили в 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, опубликовав вместе с видео кадры, снятые украинскими фотографами Владой и Константином Либеровыми.

«Константиновка. Жестокая реальность города, который россияне стирают с лица земли», — говорится в заявлении военных.

Пилоты подразделения R.V. 3-го механизированного батальона задокументировали российские удары фосфорными боеприпасами по жилому кварталу — запрещенным оружием, выжигающим все живое. После этого по городу ударили авиабомбой ФАБ-1500.

По официальной информации, в Константиновке до сих пор находится около 2000 гражданских. В то же время российские военные не только применяют против них подобные средства поражения, но и атакуют дронами.

На одном из фото зафиксирован убитый врагом местный житель, который пытался выехать из города на велосипеде: оператор российского FPV-дрона четко видел, что это гражданский человек.

"Против нас не армия, а настоящее зло. И единственный способ для нас жить в мире — остановить его», — отметили в 28-й ОМБр.

Убитый российским FPV-дроном гражданский в Константиновке

Напомним, накануне российские захватчики взорвали дамбу возле Осиково в Донецкой области авиабомбой ФАБ-3000, что привело к затоплению участка трассы Дружковка — Константиновка. По данным DeepState, это очередная попытка врага изолировать город после ранее уничтоженного моста. Хотя логистика усложнилась, поставки для Сил обороны продолжаются по другим маршрутам. Аналитики связывают этот удар с подготовкой РФ к наступлению и попытками ухудшить украинскую оборону накануне более активных штурмов.