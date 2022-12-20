"Россия стратегически проиграла эту войну": Резников заверил, что оккупанты не "выторгуют" переговоры

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что с помощью террора и шантажа Кремль не "выторгует" ничего. Россиянам не удастся украинцев ни запугать, ни погрузить во тьму и холод.

Об этом Алексей Резников сказал во время празднования представителей разных профессий и вручения ведомственных знаков отличия за личный вклад в Победу.

"…Не будет никаких капитуляций, кроме капитуляции Кремля. Поэтому сегодня российские власти пытаются с помощью террора и шантажа, возможно, "выторговать" себе какие-то темы для переговоров. У них ничего не получится, и мы об этом публично отправляем сигналы во все столицы мира. Даже в те, которые еще хотят "адвокатировать" Кремлю и вести бизнес "as usual", — подчеркнул он.

Глава Минобороны также подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины овладели и успешно применяют в бою десятки типов западного оружия.

"Международные партнеры поверили в нас и хотят быть соавторами нашей победы. Они знают, что предстоит очень трудный путь, но они готовы его с нами пройти. Россия стратегически проиграла эту войну", — заявил Резников.

Министр напомнил, что цель Украины остается неизменной – вернуть всю нашу землю, включая Крым и украинский Донбасс – выйти на международно признанные границы Украины в 1991 году.

Переговоры Украины и России

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры с РФ – это последний шаг к миру, а не первый. Он подчеркнул, что Россия продолжает использовать дипломатию как оружие.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия не планирует договариваться с Украиной, а заявления о переговорах – это "дымовой занавес".

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Путин не хочет идти на переговоры и готов продолжать войну на истощение.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что в ближайшее время переговоры между Россией и Украиной не состоятся, однако он надеется, что в 2023 году война в Украине закончится.

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