Россия стреляет "с конвейера": запасы ракет могли иссякнуть

Крылатая ракета / © Associated Press

Российская армия все чаще применяет ракеты, изготовленные в конце 2025 года или уже в начале 2026 года. Это может свидетельствовать о существенном сокращении стратегических запасов на складах РФ.

Об этом заявил обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в эфире "Киев24".

По его словам, анализ обломков ракет, использованных при последних массированных атаках, показывает, что значительная часть боеприпасов была произведена недавно. Такая тенденция показывает, что Россия вынуждена применять новую продукцию почти сразу после изготовления, не накапливая резервы.

"Мы видим, что россияне для своих комбинированных массированных ударов используют ракеты, изготовленные в конце прошлого года или уже в начале этого. Это дает понимание, что у них не осталось столь больших запасов. Поэтому удары по предприятиям могут уменьшить возможности врага по применению этой номенклатуры вооружения", - отметил Кушников.

Массированные обстрелы Украины - что известно

Ранее мы писали, что с начала полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 13 тысяч ракет, 88 тысяч ударных дронов и более 120,5 тысяч управляемых авиабомб.

В то же время, украинская противовоздушная оборона продолжает демонстрировать высокую эффективность даже во время массированных атак, в частности баллистическими ракетами и комплексами С-300. За это время силам ПВО удалось уничтожить 86 ракет "Кинжал", более 700 "Калибров", около 2,5 тысяч ракет типа Х-101, а также 260 "Искандеров-К".

Также сообщалось, что российские кафиры могут изменить приоритеты обстрелов и сосредоточиться на объектах критической инфраструктуры, обеспечивающих украинцев водой, сообщил Иван Якубец, командующий Аэромобильными войсками ВСУ (1998–2005 гг.). По словам эксперта, враг будет целить в места с наибольшей скученностью населения.