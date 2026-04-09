Россия стремительно теряет "нефтяные" деньги: какой эффект дали удары по портам Кремля

Атаки Украины по нефтяным портам РФ

Реклама

Украинские удары по нефтяной инфраструктуре РФ существенно отразились на ее экспортных возможностях. В конце марта объемы отгрузки нефти из ключевых балтийских портов — Усть-Луги и Приморска — сократились более чем вдвое.

Об этом говорится в материале BBC Украина.

По данным аналитиков Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в период с 23 по 30 марта экспорт нефти и нефтепродуктов из этих портов упал на 53% по сравнению с прошлым годом. В некоторые дни отгрузка вообще не производилась — это впервые с начала полномасштабной войны.

Реклама

Наибольшие потери понесла Усть-Луга, где экспорт за последние дни марта сократился на 74%. В Приморске падение составило около 32%. В общей сложности через эти два порта проходит примерно половина всего российского нефтяного экспорта.

Параллельно удары затронули и другие важные узлы — порт Новороссийск на Черном море. Там после атаки беспилотников работа одного из нефтяных терминалов была приостановлена.

Эксперты отмечают, что эти атаки происходят на фоне высоких мировых цен на нефть, которые могли бы пополнить бюджет РФ. Однако повреждения инфраструктуры ограничивают возможности Кремля воспользоваться выгодной конъюнктурой.

По оценкам аналитиков, рост цен мог приносить России дополнительные десятки миллионов долларов ежедневно, но из-за сбоев в экспорте эти доходы уменьшаются. В конце марта нефтяные поступления уже сократились более чем на миллиард долларов в неделю.

Реклама

В то же время, часть российской нефти остается в море на танкерах, а эффект от высоких цен с задержкой отражается в бюджете. Кроме того, российская нефть продается со значительной скидкой к мировым эталонам из-за санкций.

Аналитики отмечают, что дальнейшее влияние на российский бюджет будет зависеть от двух факторов — продолжительности атак по инфраструктуре и ситуации на мировом нефтяном рынке. Даже высокие цены не гарантируют стабильные доходы, если экспортные маршруты остаются под ударом.

В ночь на 9 апреля в Краснодарском крае РФ раздались взрывы в районе города Крымск, после чего на одном из объектов возник пожар. По данным OSINT-аналитиков, под удар могла попасть нефтепроводная инфраструктура — в частности, станция, обеспечивающая транспортировку нефти в Новороссийск.

Ранее украинские силы также атаковали нефтяной терминал «Шесхарис» вблизи Новороссийска, что повлекло за собой масштабное возгорание. По оценкам экспертов, системные удары по нефтяной инфраструктуре РФ постепенно снижают ее экспортный потенциал и оказывают дополнительное давление на экономику.