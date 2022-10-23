Россия стремится обезлюдить часть Херсонщины "эвакуацией" — ISW

В Херсонской области армия РФ продолжает эвакуацию на левый берег Днепра, в то же время украинские военные и дальше успешно продвигают линию фронта.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что, отдавая приказ о принудительной "эвакуации" гражданского населения из Херсона, российские силы, вероятно, пытаются обезлюдить те части области, которые Украина вернет себе, что нанесет ущерб долгосрочной социальной и экономической жизнеспособности юга Украины.

Об этом говорится в отчете американских аналитиков.

Российские власти, вероятно, также предпринимают усилия по эвакуации, по крайней мере, тех гражданских лиц, которые готовы сотрудничать с российскими оккупационными властями.

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Комментируя сообщение о том, что российское военное командование возле Херсона перебросило офицерский корпус на левый берег Днепра, но оставило мобилизованных солдат на правом берегу, ІSW указывает, что использование таких неопытных сил для задержки наступления может привести к разгрому российских войск, если украинские силы решат атаковать.

Напомним, на фоне наступления ВСУ в Херсонской области оккупационные силы уверяли, что городу ничто не угрожает, а наступление будет остановлено. Риторика изменилась на этой неделе: генерал Сергей Суровикин, недавно назначенный командующим российскими войсками в Украине, заявил, что в отношении Херсона возможно "принятие непростых решений" и призвал население выезжать.

По сообщениям украинской стороны, в Херсоне закрылись практически все российские "учреждения", а так называемые руководители уехали еще раньше.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич 22 октября написал: "Сейчас российские оккупанты распространяют циничные фейки, якобы ВСУ планируют массированные обстрелы жилых кварталов Херсона. Под этим надуманным предлогом захватчики и их приспешники вывозят людей из города на другой берег Днепра или в Россию. Я вас очень прошу – игнорируйте их требования, ради вашей безопасности. Не поддавайтесь на эти циничные провокации".

Оккупанты бегут из Херсона – когда ВСУ признаются в наступлении

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