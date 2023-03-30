Россия стремится получить оружие от КНДР в обмен на продовольствие — США

Россия стремится получить оружие от КНДР для продолжения войны против Украины, которое, вероятно, планирует обменять на продовольствие.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет Politico.

Он заявил, что Россия хочет усилить свои наступательные возможности на востоке Украины и просит КНДР передать ей необходимые для этого боеприпасы. Вероятно, в обмен на это, Москва отправит в Северную Корею продовольствие.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корея будет оказывать дальнейшую поддержку и военные операции России против Украины, и у нас есть новая информация о том, что Россия активно стремится получить дополнительные боеприпасы от Северной Кореи", – подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что голодающие граждане Северной Кореи раскритиковали 9-летнюю Ким Джу Аэ – дочь Ким Чен Ина за то, что она "пухлая, как луна" и отличается от рядовых детей, которые не могут есть трижды в день из-за нехватка пищи.

Кроме того, мы ранее информировали, что власти КНДР приказали северокорейским торговым компаниям в России отобрать персонал для отправки на оккупированные территории Украины якобы для восстановления.

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