Россия стремится сделать невозможной жизнь в Харькове и "очистить" от населения — WSJ

Россия стремится сделать жизнь в Харькове невыносимой, чтобы люди уехали из него. Поэтому нацелилась на энергетическую инфраструктуру города и обстреливает город ракетами и управляемыми бомбами, пытаясь подтянуть свою артиллерию на расстояние удара.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Конечно, Путин все еще хочет взять Харьков", — заявил Олег Синегубов, глава Харьковской военной администрации.

Синегубов отметил, что Россия развернула только часть войск, необходимых для штурма города, который, по его оценкам, может потребовать до полумиллиона солдат.

"Но Россия настроена на долгую войну. В худшем случае Кремль может повторить стратегию, которую он применил против Алеппо (Сирия) в 2016 году, когда российские военно-воздушные силы, поддерживавшие сирийское правительство в гражданской войне, разрушили системы электро- и водоснабжения, а также разбомбили больницы и школы", – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко.

Население Алеппо сократилось до трети от довоенного уровня до того, как режим Асада отразил город у оппозиционных сил.

"Они просто вытеснили людей. Это то, что они хотят реализовать в Харькове", — подчеркнул Литвиненко.

Только за последнюю неделю российские ракеты и управляемые бомбы попали в типографию и строительный гипермаркет, в результате чего погибли более 25 человек.

Городские власти заявляют, что нет необходимости в эвакуации, но советуют жителям не игнорировать предупреждение о воздушной тревоге и избегать общественных мест.

Напомним:

Российские войска перебрасывают силы на север Харьковской области с других участков линии фронта, что свидетельствует о том, что РФ продолжит наступление на Харьковщине. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны за 30 мая.

Так, в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ перебрасывает подразделения дополнительных полков и бригад из других участков линии фронта и с полигонов на Стрелку и Липцы и Волчанск на севере Харьковской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что у ВС РФ нет достаточно сил на севере Харьковской области, чтобы осуществить полномасштабное наступление и прорвать украинскую оборону.

Почти тысяча человек стали жертвами ударов РФ на Харьковщине весной 2024 года: с 1 марта по 31 мая 160 жителей региона погибли в результате боевых действий, 788 — получили ранения. Больше всего погибших и раненых были в результате российских ударов по Харькову, такие данные приводит "Суспільне".

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