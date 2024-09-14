Россия стремится закончить войну к 2026 году: для этого есть веская причина — Буданов

В случае отсутствия российской победы до конца 2025 года в мире останутся только две сверхдержавы – США и Китай.

Летом 2025 года в Российской Федерации начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации, которая может расшатать социально-политическую ситуацию в стране-агрессоре. Именно поэтому в Кремле хотели бы завершить войну до конца 2025 – начала 2026 года своей победой.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов со ссылкой на российские данные на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

"По их собственным подсчетам, если они не выходят из этой войны условными победителями, они в 2030-х годах выпадают вообще из возможности позиционировать Россию как сверхдержаву", — сказал он.

Глава военной разведки Украины, ссылаясь на российские документы, отметил, что в случае отсутствия российской победы до конца 2025 года в мире останутся только две сверхдержавы – США и Китай.

“Они [россияне] это ясно осознают. Для них это ключевой период. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы победить в их понимании. Иначе они вылетают из абсолютно всех мировых процессов. Все, на что они могут рассчитывать – это региональное лидерство, а это их не устраивает”, – подчеркнул Буданов.

По его словам, проблемы, которые начнутся в России летом 2025 года, будут вызваны финансово-экономическим и социально-политическим факторами.

"Приблизительно в период с лета 25-го года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано множество процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально выйти в этот период так, как им бы хотелось”, — отметил Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что в это же время в России все острее будет звучать вопрос недобора в армию. Уже сейчас количество добровольцев в российскую армию сокращается, что привело к росту единовременных выплат при подписании контракта до 2 млн рублей.

"Они столкнутся с дилеммой — либо объявлять мобилизацию, либо каким-то образом уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть, наконец, критическим", — отметил глава украинской военной разведки.

Глава ГУР Минобороны добавил, что на социально-психологическое состояние населения также повлияли усилия Украины по перенесению боевых действий на территорию России.

“Это изменило мировоззрение [россиян]. До этого все российское население жило в парадигме, что, как бы там ни было, мы очень мощная страна, мы сильнейшие в мире... И вот с первыми взрывами, скажем так, в Москве и на территорией Российской Федерации, этот миф был разрушен ”, – объяснил Буданов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представит свой план победы президенту США Джо Байдену и двум кандидатам на этот пост – Дональду Трампу и Камале Гаррис.

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