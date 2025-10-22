Россия стремится закрепиться в крупных городах до зимы: что происходит в Покровске

ВСУ на фронте

Российские оккупанты не отказались от планов окружить Покровск, стремясь отрезать украинские пути снабжения.

Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

По словам эксперта, российским подразделениям удалось прорваться от района Звёздного и создать так называемую «кишку», через которую в город проникают диверсионные группы.

«Мы их называем ДРГ, но фактически это пехота. Она уже присутствует в окрестностях Покровска. Есть сообщения о ее одиночном присутствии даже в центре города», — отметил Попович.

Он добавил, что сейчас в пределах Покровска продолжаются уличные бои, а ситуация остается сложной, пока этот участок фронта не будет перекрыт.

Активные боевые действия продолжаются также в районе Добропольского выступа и вблизи других населенных пунктов Донетчины. Эксперт подчеркнул, что РФ стремится закрепиться в населенных пунктах до наступления холодов.

Тактика россиян перед зимой

«Для них важно не встретить зиму в полях. Когда ты в блиндаже, холод, мокрый снег — это одно. А когда есть хотя бы полуразрушенные стены — это совсем другое», — пояснил Попович.

По его словам, контроль над городами позволит оккупантам удерживать позиции зимой и продолжать наступательные действия.

Напомним, мониторинговый проект DeepState отмечает, что ближайшие недели станут критическими для Сил обороны также и в Купянске. По их данным, ситуация в городе остается сложной, поскольку вражеские группы, которые проникали в город последние четыре недели, смогли накопить достаточное количество пехоты и пытаются двигаться к южной части населенного пункта.