Россия строит наплавной мост возле Херсона для перекидывания войск — британская разведка

Переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком.
На выходных Россия начала перекидывать баржи на позиции для строительства массивного плавучего моста через Днепр, рядом с поврежденным Антоновским автодорожным мостом. Однако этот мост будет уязвим для украинских ударов.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
"Переправа является ключевым связующим звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком", — говорится в обзоре.
В течение нескольких недель русские войска возлагались на паромную переправу через водный путь. По данным британской разведки, если Россия достроит импровизированный мост, это увеличит пропускную способность по сравнению с паромной переправой.
"Плавучий мост по-прежнему будет уязвим для украинских наступательных действий", — сообщает разведка.
Напомним, ВСУ обстреляли Антоновский мост в то время, когда по нему ехала колонна оккупантов.
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