Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Россия строит наплавной мост возле Херсона для перекидывания войск — британская разведка

Россия строит наплавной мост возле Херсона для перекидывания войск — британская разведка

Дата публикации
Просмотры
2409
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия строит наплавной мост возле Херсона для перекидывания войск — британская разведка

Фото: телеграмм-каналы

Переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком.

На выходных Россия начала перекидывать баржи на позиции для строительства массивного плавучего моста через Днепр, рядом с поврежденным Антоновским автодорожным мостом. Однако этот мост будет уязвим для украинских ударов.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Переправа является ключевым связующим звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком", — говорится в обзоре.

В течение нескольких недель русские войска возлагались на паромную переправу через водный путь. По данным британской разведки, если Россия достроит импровизированный мост, это увеличит пропускную способность по сравнению с паромной переправой.

"Плавучий мост по-прежнему будет уязвим для украинских наступательных действий", — сообщает разведка.

Напомним, ВСУ обстреляли Антоновский мост в то время, когда по нему ехала колонна оккупантов.

Читайте также:

Возле Одессы два взрыва в море – что это было

Возле Одессы два взрыва в море – что это было

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация