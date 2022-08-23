Россия строит наплавной мост возле Херсона для перекидывания войск — британская разведка

Переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком.

На выходных Россия начала перекидывать баржи на позиции для строительства массивного плавучего моста через Днепр, рядом с поврежденным Антоновским автодорожным мостом. Однако этот мост будет уязвим для украинских ударов.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Переправа является ключевым связующим звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком", — говорится в обзоре.

В течение нескольких недель русские войска возлагались на паромную переправу через водный путь. По данным британской разведки, если Россия достроит импровизированный мост, это увеличит пропускную способность по сравнению с паромной переправой.

"Плавучий мост по-прежнему будет уязвим для украинских наступательных действий", — сообщает разведка.

Напомним, ВСУ обстреляли Антоновский мост в то время, когда по нему ехала колонна оккупантов.

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