Россия строит тайники для самолетов после атак украинских беспилотников: что известно

Россия строит тайники для самолетов после атак украинских беспилотников

Реклама

В ответ на растущее количество успешных ударов украинских ударных беспилотников Россия начала масштабную программу защиты своей авиации на ряде аэродромов вблизи украинской границы. В частности, на авиабазах Миллерово, Курск Восточный и Гвардейское зафиксировано строительство укрепленных авиаукрытий.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

У этих новых сооружений есть куполообразная крыша, толстые взрывобезопасные двери и земляные насыпи для дополнительной защиты.

Реклама

Россия строит укрепленные укрытия для самолетов у границы с Украиной/ / © Twitter/Ministry of Defence

Авиабаза Миллерово, расположенная всего в 17 км восточнее российско-украинской границы, последний раз была атакована 22 июля 2025 года. Кроме строительства укрепленных укрытий, на этом аэродроме восемь новых авиаукрытий с проездом, вероятно, уже почти готовы к использованию.

Россия строит укрепленные укрытия для самолетов у границы с Украиной. / © Twitter/Ministry of Defence

Строительство этих защитных сооружений призвано обеспечить более высокий уровень защиты самолетов, размещенных на российских авиабазах, от будущих ударов украинских беспилотников.

Напомним, охрана президента России Владимира Путина начала использовать дроны-перехватчики на публичных мероприятиях.