ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
35
Время на прочтение
1 мин

Россия строит тайники для самолетов после атак украинских беспилотников: что известно

Россия строит укрепленные укрытия для самолетов у границы с Украиной после атак БПЛА.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Россия строит тайники для самолетов после атак украинских беспилотников

Россия строит тайники для самолетов после атак украинских беспилотников

В ответ на растущее количество успешных ударов украинских ударных беспилотников Россия начала масштабную программу защиты своей авиации на ряде аэродромов вблизи украинской границы. В частности, на авиабазах Миллерово, Курск Восточный и Гвардейское зафиксировано строительство укрепленных авиаукрытий.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

У этих новых сооружений есть куполообразная крыша, толстые взрывобезопасные двери и земляные насыпи для дополнительной защиты.

Россия строит укрепленные укрытия для самолетов у границы с Украиной/ / © Twitter/Ministry of Defence

Россия строит укрепленные укрытия для самолетов у границы с Украиной/ / © Twitter/Ministry of Defence

Авиабаза Миллерово, расположенная всего в 17 км восточнее российско-украинской границы, последний раз была атакована 22 июля 2025 года. Кроме строительства укрепленных укрытий, на этом аэродроме восемь новых авиаукрытий с проездом, вероятно, уже почти готовы к использованию.

Россия строит укрепленные укрытия для самолетов у границы с Украиной. / © Twitter/Ministry of Defence

Россия строит укрепленные укрытия для самолетов у границы с Украиной. / © Twitter/Ministry of Defence

Строительство этих защитных сооружений призвано обеспечить более высокий уровень защиты самолетов, размещенных на российских авиабазах, от будущих ударов украинских беспилотников.

Напомним, охрана президента России Владимира Путина начала использовать дроны-перехватчики на публичных мероприятиях.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie