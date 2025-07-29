- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия строит тайники для самолетов после атак украинских беспилотников: что известно
Россия строит укрепленные укрытия для самолетов у границы с Украиной после атак БПЛА.
В ответ на растущее количество успешных ударов украинских ударных беспилотников Россия начала масштабную программу защиты своей авиации на ряде аэродромов вблизи украинской границы. В частности, на авиабазах Миллерово, Курск Восточный и Гвардейское зафиксировано строительство укрепленных авиаукрытий.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
У этих новых сооружений есть куполообразная крыша, толстые взрывобезопасные двери и земляные насыпи для дополнительной защиты.
Авиабаза Миллерово, расположенная всего в 17 км восточнее российско-украинской границы, последний раз была атакована 22 июля 2025 года. Кроме строительства укрепленных укрытий, на этом аэродроме восемь новых авиаукрытий с проездом, вероятно, уже почти готовы к использованию.
Строительство этих защитных сооружений призвано обеспечить более высокий уровень защиты самолетов, размещенных на российских авиабазах, от будущих ударов украинских беспилотников.
Напомним, охрана президента России Владимира Путина начала использовать дроны-перехватчики на публичных мероприятиях.