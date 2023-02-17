Россия стягивает авиацию к украинским границам: аналитики оценили уровень угрозы

Оккупанты могут использовать свои самолеты и вертолеты, чтобы поддержать наземное наступление.

Войска Российской Федерации усиливают использование воздушных сил в Украине, понеся неоправданные потери самолетов, которые привлекают к расширенным боевым действиям. В то же время, россияне не будут пытаться резко усилить воздушные операции над контролируемой Украиной территорией.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Издание Financial Times, ссылаясь на данные разведки стран-членов НАТО, сообщило 14 февраля, что РФ накапливает самолеты и вертолеты вблизи российско-украинской границы. Издание предположило, что таким образом российские истребители могут поддерживать наступление на земли. Российское оппозиционное издание "Важные истории" 16 февраля со ссылкой на источник в Министерстве обороны России сообщил, что российские военные меняют тактику и обязались использовать большое количество воздушных сил в Украине", – говорится в сообщении.

Высокопоставленный чиновник НАТО сообщил, что 80% военно-воздушных сил РФ остаются нетронутыми. Российские войска пытаются вывести из строя украинскую противовоздушную оборону, готовясь к большой ударной кампании.

Напомним, британская разведка проинформировала, что за последнюю неделю количество вылетов России возросло до уровня, который последний раз наблюдался летом 2022 года, но отметила, что российские силы не увеличили свое воздушное присутствие в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия в ближайшие недели может изменить тактику в войне и попытаться устроить воздушное наступление на Украину.

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