Россия стягивает авиацию к украинской границе: майор Нацгвардии оценил угрозу

Россия готовится к предстоящему наступлению и накапливает авиацию на границе с Украиной. Сейчас РФ стянула уже около 400 самолетов и 300 вертолетов.

Об этом рассказал военный аналитик, майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, у России достаточно большое количество самолетов – более 2 тысяч. Сейчас около 400 самолетов и 300 вертолетов она стянула к границе с Украиной. Однако пока эта авиация остается не слишком активной.

"Вполне вероятно, что они попытаются атаковать с воздуха. Но мы, к сожалению, еще не успеем поставить на вооружение истребители F-16 или другие. Поэтому придется бороться с этими самолетами нашими средствами противовоздушной обороны и самолетами, которые у нас есть", – отметил Гетьман.

Он отметил, что Украина на сегодняшний день имеет примерно в десять раз меньше самолетов, чем Россия. Поэтому, если оккупанты начнут атаковать с воздуха для поддержки наступления по суше, это может принести определенную пользу.

"Но мы получили очень много средств ПВО. Недавно от Литвы — старенький L70. Они могут уничтожать как минимум штурмовую авиацию", – подчеркнул эксперт.

Майор Гетьман отметил, если бы у Украины были мощные самолеты, ВСУ получили бы преимущество в воздухе. А пока должны уничтожать российскую авиацию.

"Если они полезут в большом количестве, надеюсь, что наше ПВО даст отпор. Много раз оно демонстрировало, что мы умеем работать с теми комплексами, которые у нас были и которые нам поставили союзники. Думаю, что ничего существенно не изменится. Но это еще одна нагрузка, которую они нам сделают", – предположил Алексей Гетьман.

Напомним, глава украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан предположил, что Россия может стягивать к границам с Украиной авиацию, что, скорее всего, свидетельствует о подготовке РФ к воздушной битве, поэтому международные партнеры Украины считают необходимым предоставить Киеву средства ПВО, которыми можно отражать возможную воздушную атаку россиян.

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