Россия стягивает дополнительные войска к границе с Сумской областью

В Курскую область РФ, с которой в последнее время постоянно ведутся обстрелы украинской территории, россияне стягивают дополнительные войска.

Министерство обороны РФ отправило в Курскую область, граничащую с украинской Сумской областью дополнительные силы.

Об этом информируют 30 мая пропагандистские росСМИ.

По словам губернатора области Романа Старовойта, в Курскую область уже отправлены войска и артиллерия, а также ракетные установки. Он отметил, что часть военного контингента уже прибыла в Курскую область.

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Он заявил, что это нужно, мол, для обеспечения безопасности местных жителей.

"По поручению министра обороны приняты дополнительные меры, и в регион направлено большое количество личного состава министерства обороны. К нам уже прибыло и прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок", — рассказал Старовойт.

Тем временем в Сети активно обсуждается возможное повторное наступление РФ на Киев. Однако ни Министерство обороны Украины, ни украинская разведка не имеют данных, свидетельствующих о повторном наступлении на Киев в ближайшие дни.

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов заявил, что у РФ нет сил для наступления на Киев.

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