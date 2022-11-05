Россия стягивает "мобиков" на Кременское и Сватовское направления — Гайдай о ситуации в области

Кременское и Сватовское направления – два самых тяжелых участка на Луганщине.
В Луганской области самыми тяжелыми участками сейчас являются Кременское и Сватовское направления, куда Россия стягивает мобилизованных.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Туда уже успели подтянуть свежемобилизованных россиян; количество обстрелов в сутки идет на сотню", — рассказал он.
Также, по его словам, в течение суток россияне до 10 раз пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины.
Гайдай также рассказал, что оккупанты не восстанавливают Северодонецк, а в пустые квартиры заселяют военных.
"Из домов, где осталось хорошее имущество – оккупанты грузовиками вывозят в направлении Луганска", — сказал Гайдай.
Ситуация в Луганской области
5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.
По состоянию на конец октября ВСУ освободили уже 9 населенных пунктов в Луганской области.
Украинские защитники взяли под огневой контроль трассу Сватово-Кременная в Луганской области. ВСУ не дают россиянам перемещать по трассе ни личный состав, ни военную технику, ни боеприпасы.
Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону в Луганской области.
В Луганской области оккупационные власти разрешили без оснований проводить обыски в домах людей.
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