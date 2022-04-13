Россия стягивает на Донбасс силы, в пять раз превышающие украинские – The Times

Однако, по словам источника, даже такое преимущество не гарантирует РФ победу.
Президент России Владимир Путин пытается стянуть на Донбасс силы, которые по численности в пять раз будут превышать расположенные там украинские войска.
Об этом пишет The Times со ссылкой на источник.
В то же время, источник издания отметил, что даже такое преимущество не гарантирует России победы в войне против Украины.
Спутниковые снимки Maxar показывают, что Россия наращивает военное присутствие, по меньшей мере, в Белгородской области. Скопления российской техники зафиксированы недалеко от населенных пунктов Солоты и Валуйки на трассе, ведущей к границе с Украиной.
Напомним, телеканал CNN также сообщал о колонне российской техники, которая везла морских пехотинцев из города Матвеев Курган в Ростовской области в сторону Донбасса.
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