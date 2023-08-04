Россия стягивает профессиональные резервы на юг и восток Украины - Маляр

Россия подтягивает профессиональные резервы на юге и востоке Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона 4 августа.

"Наши войска на юге кое-где прорвали первую линию обороны и перешли на такую промежуточную (линию - ред.). Там они сейчас сталкиваются с тем, что враг на основных или ключевых для них господствующих высотах фактически создал бетонные инженерные укрепления... И на юге, и на востоке враг подтягивает свои резервы. В основном подтягивают сейчас профессиональные подразделения. То есть мы фиксируем и на востоке, и на юге десантно-штурмовые отряды их, которые брошены в бой и там, и там", — рассказала она.

Напомним, в ГУР рассказали, сколько еще резервов у России для продолжения войны.

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