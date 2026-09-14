Россия стягивает реактивные дроны ближе к Украине: The Telegraph показал новый комплекс

Российские беспилотники "Герань" (иллюстративное фото) / © MIL.IN.UA

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Россия через несколько месяцев построила в Орловской области новую большую базу для запуска реактивных дронов «Герань» по Украине. На объекте уже разместили десятки пусковых позиций и более сотни беспилотников, а сама база расположена примерно в 175 км от украинской границы.

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на спутниковые снимки объекта возле российской деревни Цимбулово.

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Еще в начале года на сельскохозяйственных угодьях там начали строить первые фундаменты для пусковых площадок. Уже через месяц появилось еще десять, а к августу на базе насчитывалось 16 пусковых установок. Более 100 беспилотников хранили под открытым небом и готовили к запускам по Украине.

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На территории также установили около сотни солнечных панелей, которые могут обеспечивать работу систем связи и навигации даже в случае перебоев с электроэнергией.

Россия построила в Орловской области новую обширную базу для запуска реактивных дронов «Герань». / © The Telegraph

© The Telegraph

«Планирование массированных залпов из сотен и сотен дронов является достаточно сложной логистической задачей. Централизация в одном месте значительно упрощает логистику», – объяснил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Роберт Толласт.

Россия построила в Орловской области новую обширную базу для запуска реактивных дронов. / © The Telegraph

Россия резко нарастила применение реактивных дронов

По данным издания, Цимбулова стала одним из центров российской кампании по применению реактивных беспилотников. Еще год назад этой базы не существовало, а этим летом она стала регулярно упоминаться в сообщениях о воздушных угрозах.

Всего за два месяца количество атак реактивными дронами, по подсчетам The Telegraph, возросло в восемь раз — с примерно 350 в июне до 2800 в августе.

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Крупнейший аппарат семейства – «Герань-5» – может нести около 90 кг боевой части на расстояние до 1000 км и развивать скорость около 600 км/ч. Меньшая «Герань-4» способна разгоняться примерно до 450 км/ч.

По данным украинской военной разведки, обе модели оснащаются турбореактивными двигателями китайского производства. Их скорость превышает возможности многих украинских дронов-перехватчиков, созданных для борьбы со более старыми «Шахедами».

Разведка также оценивает, что производство реактивных Гераней уже превысило выпуск поршневых версий. Россия будто бы планирует довести долю реактивных беспилотников в своих ударах до 50%.

По оценкам, российские предприятия сейчас могут выпускать около 3000 "Гераней-4" и "Гераней-5" ежемесячно. Значительная часть производства сосредоточена в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

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Что размещено на новой базе

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что комплекс в Цимбуловой строили специально под новые реактивные дроны: длина пусковых направляющих отличается от установок для более старых моделей.

По оценкам аналитиков, на базе может быть одна пусковая установка для «Герани-5», шесть – для «Герани-4», а также более старые комплексы для «Герани-2» и «Герани-3».

В общей сложности The Telegraph ранее обнаружил десять российских баз с новыми пусковыми площадками для дальнобойных дронов. Вдоль границ Украины и Беларуси было построено не менее 59 новых пусковых рельсов, около 20 из которых пригодны для реактивных моделей.

База уже попадала под украинский удар

В конце августа Украина уже атаковала комплекс в Цимбуловой. На спутниковых снимках после удара были видны повреждения одной из пусковых установок и соседнего складского помещения, а также очаги пожаров.

В то же время, эксперты отмечают, что концентрация большого количества беспилотников и оборудования в одном месте создает для России дополнительную уязвимость.

«Это создает уязвимость, если у противника есть возможности оперативной разведки», — отметил Толласт.

По его словам, только дронов для уничтожения такого масштабного объекта может быть недостаточно, однако рост украинского арсенала крылатых ракет способен существенно изменить ситуацию.

"Один удар обычной крылатой ракетой нанесет колоссальный ущерб, с которым десятки украинских беспилотников не справятся", - считает эксперт.

Близость Цимбуловой к Украине, которая сейчас позволяет России быстрее запускать дроны, может стать в перспективе и главной слабостью этой базы.

Ранее сообщалось, что Россия масштабирует производство реактивных беспилотников до тысячи единиц в месяц и одновременно усиливает систему противодействия украинским дальнобойным дронам. Эксперт назвал это одним из самых больших новых вызовов.

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