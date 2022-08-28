Россия стягивает резервы: около 10 тысяч военных ждут переправы через Крымский мост — Жданов

Части не до конца укомплектованного армейского корпуса российских оккупационных войск, замеченного у Таганрога, остановились для переправы через Крымский мост.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Ссылаясь на данные украинской разведки, он отметил, что полностью укомплектовать резервный корпус россиянам не удалось — вместо 15 тысяч военных в Украину отправляется всего 10.

“Не ожидая набора оставшихся 5 тысяч, они уже перебрасывают его в Украину. Точной информации пока нет, можно предположить, что военные эшелоны, замеченные в районе Таганрога, являются частями подразделений третьего армейского корпуса. Сейчас они находятся в районе Крымского моста”, — сообщил эксперт.

Жданов отметил, что из-за технологических особенностей Крымского моста оккупанты не имеют возможности гнать эшелоны один за другим.

"Их медленно перетаскивают в Крым, что свидетельствует о том, что Крымский мост нужно закрывать", — подчеркнул эксперт.

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По мнению Жданова, резервный корпус мог бы усилить группировку российских оккупационных войск на правом берегу Днепра.

“Но ко времени их прибытия мостов уже не будет, а понтонными переправами их перебрасывать мы не дадим. Поэтому это будет либо усиление Запорожского или Донецкого направления”, – предположил военный эксперт.

Напомним, в аннексированном Крыму очень много российских военных объектов. Ранее военный эксперт Олег Жданов назвал основные цели в оккупированном Крыму, где может произойти "хлопок".

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