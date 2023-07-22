Россия стягивает технику на Запорожскую линию фронта – Иван Федоров

Также пьяные оккупанты устраивают на дорогах ДТП.

Российские войска продолжают свозить в Мелитополь технику, а оттуда она идет на Запорожское направление. Среди техники – Камазы и "Тигры".

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федор в телеграмм-канале.

"Вражеская техника следует на Запорожскую линию фронта и днем, и ночью. Как по объездным дорогам, так и по центральным улицам.

Вчера по улице Героев Украины в сторону Запорожья поехала очередная колонна Камазов. Мелитополь заполонили вражеские "Тигры". Однако радует, что враг так же быстро возвращается с линии фронта с грудой разбитой техники, — говорится в его сообщении.

Федоров отметил, что пьяные кафиры устраивают на дорогах ДТП.

"Вчера подобный "Тигр" "Росгвардии" протаранил гражданское авто по улице Александра Невского. По информации очевидцев, после этого "росгвардеец" под хмельком еще и угрожал водителю "подвалом", — сообщил Федоров.

По его словам, российские оккупанты продолжают совершать террор над мирным населением.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан выразил мнение, что российская армия может готовить глобальный уход из Запорожского и Херсонского направления.

К слову, ВСУ продолжают наступательные действия в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.